التلوث يعطل مدارس وجامعات إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ * طهران

أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل المدارس والجامعات وتأجيل المسابقات الرياضية في طهران، وفي عدد من المدن الصناعية الكبرى أمس، بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء.

وحث نائب محافظ طهران محمد تقي زاده، سكان المحافظة على عدم الخروج، إلا في حالة الضرورة القصوى، واستخدام وسائل النقل العام، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، كما قرر حظر دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى طهران.

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وقالت المتحدثة باسم شركة طهران لمراقبة جودة الهواء، ليلى نظري لوكالة أنباء فارس عن تلوث الهواء في العاصمة: يبلغ مؤشر تلوث الهواء حاليا 142 ميكروجرام / متر، وفي هذه الحالة يكون الهواء غير صحي لمن يعانون من مشاكل صحية.

يذكر أن طهران تعاني من ارتفاع نسبة تلوث الهواء لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استقرار منخفض هوائي.

وتم تعطيل الدراسة في طهران في الثالث عشر من الشهر الحالي بسبب تلوث الهواء، ويعد التلوث سببا لوفاة نحو 30 ألف شخص سنويا في مدن إيرانية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) في وقت سابق هذا العام نقلا عن مسؤول في وزارة الصحة.

وتصنف طهران ضمن الـ 12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.