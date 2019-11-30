الجمعية الخيرية بمكة: ذكرى البيعة غالية على الجميع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

فيما يحتفل الوطن قاطبة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترفع الجمعية الخيرية بمكة المكرمة تهانيها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية.

وأشارت الجمعية إلى أنها تشارك الجميع الاحتفاء حبا ووفاء لهذا الوطن الغالي وولاء لقيادته الرشيدة التي تبذل للوطن من أجل عزته ورفعته الغالي والنفيس، حتى أصبحت المملكة حاضرة في جميع المحافل الدولية وتشارك العالم بشكل فاعل في قراراته.

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وبينت أنها تسعى دائما للتميز وتوسعة رقعة مستفيديها من فقراء الحرم لتواكب رؤية 2030، إنفاذا لتوجيهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى أنها تقدم شتى أنواع الخدمات الخيرية لمستفيديها من الفقراء والمحتاجين، فالجمعية الخيرية بمكة المكرمة أسوة بالجمعيات الخيرية الأهلية الأخرى في ربوع المملكة.

يشار إلى أن الجمعية الخيرية بمكة المكرمة تأسست في 1398هـ ومسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

جهود وخدمات الجمعية: