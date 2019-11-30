محاكم التنفيذ تباشر 71 حكما أجنبيا بقيمة 288 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغت طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، 71 طلبا لاستعادة نحو 288 مليون ريال، خلال العام الحالي 1441هـ.
وبحسب وزارة العدل، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الطلبات بـ 31 طلبا بقيمة نحو 200 مليون ريال.
ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
توزيع الطلبات على المناطق:
- 31 طلبا في الشرقية بقيمة 200 مليون ريال
- 19 طلبا في الرياض بقيمة 51 مليون ريال
- 11 طلبا في مكة المكرمة بـ 36.7 مليون ريال
- 10 طلبات في المدينة المنورة، القصيم، تبوك، حائل ونجران بـ 300 ألف ريال
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