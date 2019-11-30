السعودية تتقدم درجة عالميا كل 30 ساعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة تقدمت السعودية خلال عام 2019، 270 نقطة في مؤشرات عالمية عدة، بمعدل درجة كل 30 ساعة، واحتلت المرتبة السابعة عالميا والأولى عربيا من حيث رغبة الشعوب للهجرة إليها، متقدمة على إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة. • مؤشر الاستقلال القضائي التقدم.. 8 مراكز 24 16 • مؤشر إنفاذ العقود التقدم.. 8 مراكز 59 51 • مؤشر تسجيل الملكية العقارية التقدم .. 5 مراكز 19 24 • مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التقدم .. 30 مركزا 62 92 • مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كاسبارك» التقدم .. 12 مركزا • مؤشر التنافسية العالمية التقدم.. 3 مراكز 36 39 • مؤشر مهارات رأس المال التقدم .. 5 مراكز 25 30 • مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات التقدم .. 16 مركزا 38 54 • مؤشر سوق العمل التقدم .. 13 مركزا 89 102 • مؤشر التجارة عبر الحدود التقدم .. 72 مرتبة 86 158 • مؤشر الاستثمار والتطور التقدم .. 7 مراكز 28 35 • مؤشر المعرفة العالمي التقدم .. 14 مركزا 52 66 • مؤشر المواهب العالمي التقدم .. 5 مراكز 29 34 • مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التقدم .. 30 مركزا 62 92 Advertisements • مؤشر إنتاج السوق التقدم .. 17 مركزا 19 39 • مؤشر القدرة على الابتكار التقدم .. 5 مراكز 36 41 • مؤشر النظام المالي التقدم .. 7 مراكز 38 45 • مؤشر ديناميكيات العمل التقدم 5 مراكز 109 114 • مؤشر التعليم الجامعي التقدم .. 8 مراكز 36 44 • مؤشر جودة الموانئ التقدم .. 4 مراكز 40 44 • مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كاسبارك » التقدم .. 12 مركزا 17 29 • مؤشر البنية التحتية التقدم .. 6 مراكز 36 40 • مؤشر المؤسسات التقدم .. مركزين 37 38 • مؤشر الصحة التقدم .. 6 مراكز 58 64 • مؤشر جاذبية للكفاءات التقدم .. 5 مراكز 29 34 • مؤشرات التدريب على المهن الصناعية التقدم .. 5 مراكز 32 37 • مؤشر السعادة التقدم .. 5 مراكز 28 33 • مؤشر التعليم الإداري التقدم 5 مراكز 38 43



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