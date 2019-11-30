ضبط أربعة متورطين بالسرقة في القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت شرطة منطقة القصيم أربعة مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط 4 مقيمين، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة المنطقة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.