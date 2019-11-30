شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة ”جمال ريان” يفجر مفاجأة ويكشف عن ”تحول مفاجئ” في موقف السعودية من المصالحة مع قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المذيع بقناة "الجزيرة" جمال ريان، عن تحول مفاجئ في موقف المملكة العربية السعودية من المصالحة مع قطر، بعد الاجتماع التنسيقي الأخير بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

واعتبر "ريان" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، أن هناك مؤشرات على خضوع السعودية للإمارات بعد الاجتماع الأخير وأنها قررت إجهاض مساعي حل الأزمة الخليجية.

وأوضح مذيع قناة "الجزيرة"، أنّ المقربين من أصحاب القرار في دولة الإمارات، مثل الأكاديمي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي، قد تغيّرت نبرتهم، بتقديم حجج واهية، لإجهاض مساعي المصالحة الخليجية بعد الاجتماع التنسيقي السعودي الإماراتي الأخير.

وقال "ريان" في تغريدته: "هناك تكتمٌ شديدٌ على نتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، خاصة ما يتعلق بالأزمة الخليجية، لكن الأيام القليلة القادمة ستكشف إن كانت الإمارات ستلحق بقطار السعودية للمصالحة مع قطر، أم ستلحق السعودية بالقطار الإماراتي المعاكس للمصالحة".

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مذيع الجزيرة ”جمال ريان” يفجر مفاجأة ويكشف عن ”تحول مفاجئ” في موقف السعودية من المصالحة مع قطر

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وأضاف: "أول تصريح غير رسمي إماراتي سلبي تهجمي ضد قطر صدر بعد الاجتماع التنسيقي السعودي الإماراتي، كان بواسطة هذا الكائن وحمل عبارة "ما في صلح "، فهل خضعت السعودية للإمارات وقررت إجهاض مساعي حل الأزمة الخليجية؟ لننتظر".

وكان المغرد الإماراتي، حمد المزروعي ألمح في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، إلى أن محمد بن زايد، اتفق مع محمد بن سلمان، على الاستمرار في مقاطعة قطر، وعدم إنهاء الأزمة الخليجية.

وكتب حمد المزروعي، تغريدة مقتضبة، تقول: "حبايبي القطريين المقاطعة باقية وتتمدد للأسف"، والتي تتزامن مع زيارة محمد بن سلمان إلى الإمارات، على وقع أنباء المصالحة الخليجية.

وتوقع مراقبون، أن تكون زيارة "بن سلمان" إلى الإمارات لبحث إنهاء الأزمة الخليجية ومصالحة قطر، وذلك بالتنسيق مع محمد بن زايد، الذي يعارض "فك حصار" قطر، بحسب تقارير أجنبية.

وشهدت الأسابيع الماضية، تطورات مثيرة، بعد أن تراجعت السعودية والإمارات والبحرين، عن مقاطعة بطولة كأس "خليجي 24"، بسبب إقامتها في قطر، وذلك في تحول مفاجئ على وقع أنباء المصالحة الخليجية.