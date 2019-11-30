شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة سقوط طائرة ”أباتشي” سعودية أعلن الحوثيون استهدافها باستخدام ”تقنية جديدة” (فيديو ورد الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي، أمس الجمعة، أنها أسقطت طائرة مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة مجازة قبالة عسير.

وبثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، السبت، مشاهد لإسقاط طائرة الاباتشي السعودية قبالة منطقة عسير السعودية على الحدود مع اليمن.

وأظهر الفيديو لحظات إسقاط الطائرة التي أعلن الحوثيون، أمس، أنهم استهدفوها بصاروخ أرض جو "بتقنية جديدة" سيتم الكشف عنها لاحقاً، ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحتراقها بالكامل.

وغرد المتحدث باسم ​قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط ​طائرة​ أباتشي سعودية ب​صاروخ​ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا، وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير، أثناء قيامها بأعمال عدائية ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

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