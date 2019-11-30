وفاة المحلل الاقتصادي خالد الأشاعرة

توفي اليوم ، المحلل الاقتصادي خالد الأشاعرة إثر نوبة قلبية مفاجئة . ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، هاشتاق #خالد_الاشاعرة_في_ذمة_الله ، والذي وصل للترند وتناقلوا خلاله نبأ وفاته.

وتفاعل عدد من مشاهير “تويتر” مع الهاشتاق مؤكدين ما تم تداوله من أنباء .

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