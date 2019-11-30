اختتام أعمال ورشة الاختبارات الدولية والتحصيلية بلقاء بين آل الشيخ والقيادات التعليمية

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن المعلم هو حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى صدور الأمر السامي بتحويل المركز الوطني للتدريب المهني إلى معهد له استقلاليته، حتى نخرج ببرامج نوعية ذات جودة عالية.

وأوضح وزير التعليم، خلال لقائه لقاء قيادات التعليم، أن «مهمتنا جميعًا أن ينعكس جهدنا على مستوى الطالب في الصف».

وأشار إلى أن الوزارة نفذت أكثر من 25 ألف ورشة عمل على مستوى المملكة تؤكد جدية الوزارة ومنسوبيها في التعامل مع نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية، ورغبتها في رفع وتحسين مستوى الأداء.

ولفت وزير التعليم إلى أن استمرار التقويم المستمر في وضعه السابق لم يغير من حال التعليم، بل انخفضت نتائج المملكة في الاختبارات الدولية في فترة التطبيق، وبالتالي تعديل اللائحة كان أحد الحلول المقترحة.

وتابع، أن نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية أكدت أن طلبتنا لديهم ضعف كبير في الفهم القرائي والمهارات الكتابية؛ لذلك عممنا 5 دقائق تطبيقات كتابية لخمس حصص باليوم للصف الثاني والثالث الابتدائي و10 دقائق تطبيقات كتابية لخمس حصص باليوم للصف الرابع والخامس الابتدائي؛ لتعزيز مهارات الكتابة والقراءة.

