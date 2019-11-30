الحركان يُهنّئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة

رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء ليبارا المهندس وليد الحركان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

مكانة دولية متقدمة

وقال الحركان: تحلّ الذكرى الخامسة للبيعة، حيث تولّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم و بفضل قيادته تحظى المملكة بمكانةٍ متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيَّة.

واستكمل الحركان: «إن المملكة العربية السعودية، شهدت نجاحات بارزة مؤخرًا، بفضل الخطط والاستراتيجيات والركائز المُعلنة عبر رؤية المملكة 2030؛ والتي رسم معالمها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».

وتابع الحركان، إن المملكة وصلت إلى تحقيق نسبة قدرها 28% في الناتج المحلي المتعلقة بالأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كانت نسبة المساهمة قبل تطبيق تلك الخطط 20% حسب تقرير هيئة الإحصاء الصادر مؤخرًا. مشيرًا إلى أن المملكة استطاعت أن توفّر أفضل الحلول التقنيَّة بتفعيل الـ5G من قبل قطاع الاتصالات.

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تقديم أفضل الخدمات

وأردف الحركان: «إننا نعمل في ليبارا على دعم وتمكين عمل المرأة السعودية؛ بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لفئة الشباب والشابات، وسنعمل -في المرحلة القادمة- على إطلاق منتجاتٍ جديدةٍ تلبي احتياجات شباب وشابات الوطن».

واختتم الحركان: «أسأل المولى -عز وجل- أن يديم على قيادة المملكة وربوع هذا الوطن الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا قائد الحزم والعزم مليكنا وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم علينا الأفراح ويزيد من إنجازات وعطاءات المملكة».

وتشهد المملكة، اليوم السبت، الذكرى الخامسة للبيعة، تزامنًا مع مؤشرات دولية تجدّد التأكيد على قوة السعودية على المستويين الدولي والإقليمي، بما تحقق من نجاحات أثبتتها التقارير الموضوعية الصادرة عن كبريات المؤسسات الدولية؛ اعتدادًا بمنهجية ثابتة تقوم على تحقيق «رؤية المملكة 2030»، نحو مزيد من التقدم والازدهار القائم على وضع الإنسان السعودي هدفًا وعنصرًا للتنمية الشاملة في آن واحد، فضلًا عن مستوى الاستقرار الذي جعل بلاد الحرمين الشريفين واحة للأمن والأمان بجهود قيادتها الواعية.