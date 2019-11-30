رصد 44 مخالفة في مشاغل التزيين النسائي بالجبيل

قام مكتب العمل في محافظة الجبيل ، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدد من جولاته لمتابعة وملاحقة من يمتهنَّ العمل في مجال التزيين النسائي بطريقة مخالفة لنظامي العمل والإقامة.

وجاءت هذه الجولات بعد تلقي مكتب العمل بالجبيل عددًا من الشكاوى ضد هؤلاء المخالِفات العاملات في عدد من مشاغل التزيين النسائية (https://ajel.sa/kzQGyY/) بالمحافظة.

رصد 44 مخالفة

وأوضح مدير مكتب العمل مطلق داهم القحطاني، أن جولات المتابعة أسفرت عن رصد 44 مخالِفة؛ حيث استدعى المكتب المخالِفات جميعًا وحقق معهن وعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهن، مؤكدًا استمرار هذه الحملات لمتابعة المخالفين لنظام العمل رجالًا ونساءً.

ودعا رئيس قسم التفتيش بمكتب العمل علي الفيفي إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالَفات، عبر موقع البلاغات «معًا للرصد» أو الهاتف المجاني 19911 للوصول إلى تصحيح وضع المخالفين لنظام العمل بمحافظة الجبيل.

مخالفات في العاصمة المقدسة

وفي سياق متصل، أوضحت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة (https://ajel.sa/dqtkFS/) مؤخرًا، أنه تمت زيارة 398 منشأة للتزيين والمقاهي النسائية خلال الأشهر الستة الماضية، وضبط العديد من المخالفات.

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وقالت مديرة الوحدة الرقابية النسائية بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة نسرين مكي؛ إن الجولات الرقابية لوحدة الرقابة النسائية للكشف عن المنشآت التي تمارس نشاط التزيين والمقاهي النسائية؛ تمت في نطاق بلديات (العمرة والشرائع والشوقية والعتيبية)؛ حيث صودر 494 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

كوادر نسائية مؤهلة للتفتيش

وأضافت مديرة الوحدة الرقابية النسائية أنه تمت مصادرة 3436 قطعة من أدوات التجهيز المستخدمة في المحلات، مؤكدةً أن الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، وفرت كوادر نسائية مؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محلات التزيين والمقاهي النسائية.

وتابعت أن المخالفات تمثلت في سوء نظافة الأدوات المستخدمة، وعدم تنظيفها دوريًّا، ووجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وزيوت وأدوات تجميل مجهولة المصدر، إضافة إلى تقديم المعسلات في مواقع غير مصرح لها، وسوء تخزين المواد الغذائية.

وأكدت مديرة الوحدة تحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة، وضمان توافر كافة اشتراطات الصحة والسلامة في المشاغل والمنشآت العامة في مجال التزيين.