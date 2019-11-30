الحربي: منخفضات ثلجية بالمملكة خلال الشتاء

أكّد الراصد الجوي سامي الحربي، أنَّ المملكة وبلاد الشام ستشهد منخفضات الثلجية وأجواء شديدة البرودة خلال الشتاء المقبل.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ موعد بدء الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للأرض سيكون بدايته في 22 ديسمبر المقبل، وحتى 21 مارس من العام 2020. مشيرًا إلى أنَّ المملكة وبلاد الشام ستشهد أجواء شديدة.

مؤشرات أولية

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني قال، اليوم السبت، إنه وفقًا للمؤشرات الأولية، فإنَّ من المتوقع أن يكون الشتاء القادم باردًا.

وقال الحصيني: إنَّ المؤشرات الأولية تتَّجه إلى أن هذا العام (1441هـ- 2019 /2020م)، سوف يكون شتاؤه باردًا، إلى أن يصرفه الله.

وأضاف الحصيني أنَّ النماذج العددية للطقس تشير إلى أنَّ المربعانية أولها بارد ممطر على أجزاء من المملكة والخليج، مشيرًا إلى أنَّ ذلك مجرد توقعات، وأن التغيير فيها وارد.

توقعات الأرصاد

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية، تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، في عدد من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

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وقالت الهيئة: إنَّ منطقة الباحة (العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، قلوة) تشهد هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كما توقّعت الهيئة أن تتعرض منطقة عسير (النماص، بلقرن، خميس مشيط، أبها، أحد رفيدة، رجال ألمع، سراة عبيدة، محايل) إلى هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وتشهد منطقة مكة المكرمة (القنفذة، الليث، بحرة) استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثانية صباحًا، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً.

بينما تشهد (الخرمة، الموية، تربة، رنية)- في المنطقة ذاتها- هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، ما يؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

أمّا منطقة جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، بيش، جازان، صبيا، فرسان)، فيستمر فيها تكوّن السحب الرعدية والرياح النشطة التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا.