شرطة القصيم تطيح بعصابة الوافدين سارقي الأغنام

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على 4 وافدين ارتكبوا جرائم سرقة أغنام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط 4 مقيمين -من الجنسية السودانية- في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ المتهمون بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة القصيم، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تعمل -بكل قوة وحزم وصرامة- لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

عصابة النصب والاحتيال

وكانت شرطة القصيم قد تمكّنت -في 23 نوفمبر الجاري- من الإطاحة بـ4 متهمين -من الجنسية الباكستانية- بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط الأربعة متهمين.

وأشار الرائد السحيباني إلى أن المتهمين يحملون الجنسية الباكستانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر. موضحًا أن القبض تم عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية.

استخدام الرسائل النصية للاحتيال

وأوضح الرائد السحيباني أن المتهمين كانوا يستخدمون الرسائل النصية كأداة للنصب والاحتيال، ويقوموا من خلالها باستدراج المستهدفين؛ لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إنه تم العثور -بحوزة المتهمين الأربعة- على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.