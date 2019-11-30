أمين منطقة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

رفع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، خالص التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم.

تلاحم بين الشعب والقيادة

وقال أمين منطقة الرياض «منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- مرورًا بعهود أبنائه الملوك البررة -رحمهم الله جميعًا-، وصولًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الذي يقود بلادنا المباركة نحو آفاق التطور والازدهار، تأتي هذه المناسبة الغالية ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة».

تحولات جذرية في القطاع البلدي

وأضاف أمين منطقة الرياض: «شهد القطاع البلدي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نقلة نوعية غير مسبوقة تم خلالها إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة، لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة المدن، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج».

وتابع: «منطقة الرياض عاشت تحولات إيجابية في العهد الميمون، وشهدت توسعًا في تقديم الخدمات بما ينسجم مع حجم نموها العمراني، إلى جانب تحسين تغطية المنطقة بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة، وأنسنتها تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية».