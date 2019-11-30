السعودية اليوم / وزير الخارجية الباكستاني يلتقي المستشارة الخاصة لبرنامج الغذاء العالمي



إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم المستشارة الخاصة لبرنامج الغذاء العالمي الأميرة سارة زيد التي تزور بإسلام آباد حالياً.

وأوضح قريشي خلال اللقاء أن الحكومة الباكستانية تتخذ إجراءات فعّالة لتعزيز برنامج الرعاية بالأم والطفل في باكستان.

وأضاف أن الحكومة تركز حالياً على معالجة ظاهرة سوء التغذية لدى الأمهات والأطفال حديثي الولادة في منطقة تهرباركر بجنوب باكستان، مشيداً بجهود الأميرة سارة زيد في زيادة الوعي حول تغذية الأم والطفل حول العالم.

من جانبها أعربت الأميرة سارة عن تقديرها للجهود التي تبذلها باكستان حول تغذية الأم والطفل.

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19:37ت م

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