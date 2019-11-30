السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

19:14ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية ألبانيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب.// انتهى //19:14ت م0207

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