السعودية | قائد قوات الدفاع الجوي : وطن شامخ في ظل قيادة حكيمة

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أكد معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو أن هذا هو الوطن الكبير الذي يزخرُ بأعظم المنجزات، ويمضي واثق الخطوات، في ظل قيادة حكيمة جعلت هذه البلاد محط أنظار العالم، وشعب التف حول قادته حباً وولاء، حيــث يستذكر السعوديون في مثل هذا اليوم من كل عام ، ذكرى مبايعة خادم الحرميــن الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، هذه المناسبة العظيمة التي تسكن وجدان كل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض المباركة.

وقال الفريق العمرو في تصريح بهذه المناسبة : لقد حققت المملكة العربية السعودية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ، نجاحات تنموية وقفزات نوعية على المستويات كافة وفي مختلف مناحي الحياة، وَفْق رؤية جعلت من أبناء الوطن المحور الرئيسي لها لترسم ملامح المستقبل في أبهى حللها.

وأضاف : لقد شكلت سياسة المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – دوراً محورياً للمحافظة على وحدة الكلمة العربية وتعميق أواصر التضامن الإسلامي بما يضمن التصدي لكل التحديات والمخاطر التي تواجه العالمين العربي والإسلامي.

ولفت النظر إلى أن ما تنعم به مملكتنا الغاليـة منذ تولي الملك سلمــان بن عبدالعزيز – رعاه الله – مقاليد الحكم من تطور ملموس في شتى المجالات يثبت أن المملكة حكومة وشعباً ماضية إلى كل ما يعلي من شأنهــا ويجعلهــا فــي مقدمــة دول العالــم سياسيــاً واقتصاديــاً وأمنيــاً واجتماعياً وعسكرياً ، حيث تولي القيادة – أيدها الله – اهتمامها غير محدود لمختلف القطاعات العسكرية التي تعد قوات الدفاع الجوي جزءاً منها .

وسأل الله في هذه المناسبــة الغاليـــة أن يحفــظ خــادم الحرميــن الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.