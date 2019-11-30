شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي دولة رئيس وزراء ألبانيا في ضحايا الزلزال والان نبدء بالتفاصيل
وقال سمو ولي العهد:" بلغنا نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".
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