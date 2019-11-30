- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم لوحات إرشادية للهيئة بالأماكن العامة في الدوادمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لوحات إرشادية للهيئة بالأماكن العامة في الدوادمي
للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وتفعيلًا للعمل المشترك بين هيئة المحافظة والبلدية، أقام مركز هيئة جهام التابع لهيئة محافظة الدوادمي، لوحات إرشادية وتوعوية في الأسواق والميادين بالمركز من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وفق توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي في الميدان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر لوحات إرشادية للهيئة بالأماكن العامة في الدوادمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.