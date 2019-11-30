السعودية | قائد القوات الجوية الملكية السعودية: عَهْدُ القُوَّةِ والعَزْم .. بِقِيَادَةِ مَلِكِ الحَزْم

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قال صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، أرضٌ تفيضُ بالخير والعطاء، وبلادٌ عامرةٌ بالعزة والإباء، ودولةٌ دستورها وحيٌ وهديٌ من السماء، تلك هي مملكة العدل والمحبّة والسلام، ومهبط الوحي وقِبلة أمّة الإسلام، تلك هي المملكة العربية السعودية.

وأضاف سموه في تصريح بهذه المناسبة : فبعد تأسيسها وتوحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، تتابعت عهود الخير والتقدّم والازدهار، بقيادة أبنائه الكرام الأبرار، متمسّكين بوصية والدهم ونهجه، وماضين على أثره ودربه، فشيّدوا صروح الأمجاد، وعمّ الأمن والإيمان البلاد والعباد.

وتابع سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية : ها نحن اليوم، وبقيادة ملك الحزم، نعيش عهدَ القوة والعزم، عهدَ الزعامة والسيادة، والإصرار والإرادة، عهدَ النهضة والنماء، والتطوّر والبناء، عهدَ خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيّده الله.

وأوضح سمو الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز أن ما شهدته المملكة خلال الخمسة الأعوام الماضية، من نهضة شاملة، وتطوّر مُذهلٍ متسارع على الصعيد الداخلي، وحضورٍ حازمٍ مُلفت على الصعيد الدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، لدليل على حُنْكته، وقيادته الحكيمة الرشيدة.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية باسمه ، ونيابة عن منسوبي القوات الجوية، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم.

وسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن ينصر جنودنا ويرحم شهداءنا.