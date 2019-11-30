سلمان الخير.. ملك الحزم والعزم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خمسة أعوام من العطاء، بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ البيعة الأولى له عام 2015، سنواتٌ قصيرةٌ حقق خلالها إنجازات كبيرة صارت تلامس السماء، ورؤية طموحة وانطلاقة وثابة نحو المستقبل الواعد لأبناء المملكة العربية السعودية.

بصماتٌ بارزةٌ في كافة المجالات تحكي قصة ملك عادل في مملكة الحزم والعزم أحدث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني عبر برنامج التحول الوطني وتحقيق التوازن المالي 2020؛ من أجل تنفيذ رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة.

حزمة إصلاحات داخلية غير مسبوقة بدأت بإطلاق الحريات ودعم الشباب في الوصول للمناصب العليا، وإطلاق يد المرأة في القيادة دون الحاجة لولي الأمر، وكذلك حقها في الترشح للانتخابات مرورا بتوسعة الحرم المكي، وإنشاء مشروعات سكنية وصناعية، وصحية عدة ومشروعات طاقة تعود بالنفع والرخاء على المواطن السعودي.

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أياد بيضاء طويلةٌ لسلمان الخير في الداخل والخارج، وسفن مساعدات إنسانية تكللت بإطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يفتح جسر مساعدات لا متناهية من المملكة إلى دول العالم كافة.

علاقاتٌ استراتيجيةٌ راسخةٌ على المحيطين الإقليمي والدولي، حققت المملكة من خلالها إنجازات بارزة في حربها ضد قوى الشر وخفافيش الظلام، توجت قيادتها لتحالف عسكري إسلامي مكون من 41 دولة لمحاربة الإرهاب ودعم الشرعية في اليمن في حربه المصيرية ضد إرهاب الحوثي والمد الإيراني في المنطقة.

أبناء المملكة يجددون الولاء للملك سلمان وولي عهده.. يبايعونهما على السمع والطاعة.. على العهد والوفاء.. هكذا يردون الجميل لملك الحزم والعزم والخير والعطاء والبناء والنماء الذي عبر بالمملكة ودول الجوار إلى بر الأمان.