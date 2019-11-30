رئيس نزاهة: خارطة طريق لمكافحة الفساد في عهد الملك سلمان

2019-11-30

متابعات الخليج 365 - واس

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس نستذكر في هذا اليوم مناسبة غالية على الوطن والمواطنين، وهي الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ مقاليد الحكم في البلاد.

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة : تمر علينا هذه الذكرى وقد حققت المملكة خلالها العديد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات؛ بفضل من الله ثم بتوجيهات حكيمة، ورؤية طموحة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ لينعم الوطن بالاستقرار والأمان والازدهار، وينعم متابعات الخليج 365 بالرفاهية؛ كما يؤكد على ذلك الملك ــ أيده الله ــ في توجيهاته دائماً؛ وقوله “إن الإنسان هو هدف التنمية الأول”.

وأوضح معاليه أن الوطن شهد في عهد ملك الحزم خارطة طريق لمكافحة الفساد، رسم ملامحها ـ حفظه الله ـ في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم؛ صدرت عن إرادة لا تلين، وعزم مستمر في مكافحة الفساد؛ وحماية النزاهة، وهو نهج يشكل مرتكزاً أساسياً من المرتكزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لرؤية المملكة (2030) الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديا على مستوى العالم.

وقال معاليه : نحن في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نشعر بالفخر والاعتزاز، لما تلقاه الهيئة من الدعم والتمكين؛ من خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ مما يعزز أداءها لمهامها، ونستشعر عظم مسؤوليتنا تجاه الوطن، لتحقيق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة في سبيل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد؛ من أجل بناء تنموي شامخ لوطن تفخر به الأجيال القادمة، مؤكدين الحرص على الاستمرار في السعي بعون الله ثم بالدعم الكريم لتحقيق التطلعات، والأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها.

وسأل الكهموس الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.

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