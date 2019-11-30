شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تعالج بالأعشاب.. والنساء الأكثر بحثاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

نظمت ⁧‫جامعة الطائف،‬⁩ ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، فعالية «عشبة» تحت شعار «نهديك الدواء في نبتة»، وذلك لمدة يومين في أحد الأسواق التجارية، بحضور عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة رنا زيني.

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وشهدت الفعالية حضوراً من المتسوقين الذين حرصوا على معرفة الأمراض التي تعالجها أعشاب الجامعة، وكان السواد الأعظم للحضور من شريحة النساء.

وتنشط سبل العلاج بالأعشاب بشكل كبير في العطارات وبعض المعالجين الشعبيين، ويلقى بين فينة وأخرى تذمرا من عدم أهليتهم لعدم إلمامهم بالمضاعفات التي قد تحدث بسبب هذه الأعشاب، في ظل لجوء كثير من النساء إليهم، فيما سبق أن حذرت وزارة الصحة مرارا من المعالجين الشعبيين الذين وصل بهم الأمر إلى زعم علاجهم من السرطان.

يذكر أن وزارة الصحة قد نشرت العام الماضي مقطع فيديو يكشف ما تعرض له عدد كبير من المرضى من حالات نصب بسبب ما يسمى بـ«الطب البديل».