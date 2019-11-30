شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الثقفي لـ«الخليج 365»: نعيش عهداً ميموناً حافلاً بالإنجاز والمستقبل الواعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، باسمه واسم زملائه في السفارة السعودية في جاكرتا، البيعة والولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، سائلاً المولى ان يمد في عمره بالصحة والعافية.

وقال السفير الثقفي لـ«الخليج 365»: لا شك أن الدور الفاعل لخادم الحرمين الشريفين على المستويين الداخلي والخارجي والتغييرات الكبيرة التي تحققت على كافة الأصعدة خلال السنوات الخمس الماضية عكس مكانة المملكة الكبرى إقليمياً ودولياً، فباتت تحتل مكان الصدارة في اهتمامات الإعلام الدولي، كما أن المملكة حققت في العهد الميمون الكثير من الإنجازات الداخلية والتغيير للأفضل في مناح عدة تمس حياة المواطن اليومية.

وتابع الثقفي: على المستوى الدولي، حققت بلادنا العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية، وبلغت مواقع متقدمة في المنظمات والمؤسسات الدولية، ولم يكن ذلك إلا بفضل الرؤية الصائبة والمواقف المتزنة والمشاركة الفعالة في مختلف القضايا الدولية وبتوجيه مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين بالرغم من التحديات الكثيرة المحيطة ببلادنا.