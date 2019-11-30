شكرا لقرائتكم خبر عن لا تشحن هاتفك بنسبة 100%، وإليك السبب الصادم! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبحت هواتفنا جزءاً أساسيًا منا. مثل إصبعِك الخنصر تقريبا. ورغم أنها أجهزة سحرية يمكنها فعلُ كل شيء تقريبا، إلا أنها ليست مثالية! على سبيل المثال، هل تعلم أن هاتفك يستخدم البطارية للبحث عن إشارة؟ وهذا يستنزفُ البطاريةَ بشكل كبير!

بالمناسبة، لا تدع بطارية هاتفك تصل إلى الصفر قبل شحنها؛ بل انتظر حتى تصبح أقل من 30%. إن قمت بتوصيل هاتفك في الشاحن في كل مرة يصبح فيها أقل من 100% بقليل، فستصبحُ إعادةُ شحنِه في النهاية مهمةً صعبة. إذن، تابع هذه النصائح والحيل للحفاظ على هاتفك لفترةٍ أطول!





الطوابع الزمنية:

التخلص من التطبيقات القديمة 0:20

استخدام وضع توفير الطاقة 0:42

عند التواجد في منطقة إشارة ضعيفة، قم بتشغيل وضع الطيران 1:04

التصرف بذكاء وحذر عند وضعِ الهاتفِ في الجيب 1:33

تنظيف هاتفك بطريقة آمنة! 2:05

معرفة متى تتوقف عن تفعيل تحديثات نظام التشغيل 2:30

إيقاف تشغيل هاتفك من حين لآخر 2:58

بإمكان هاتفك قول الكثير عن عمر ِبطاريته! 3:16

إبقاء الشحن 100% طوال الوقت ليس جيدًا لهاتفك! 3:38

عدم شحن الهاتف طوال الليل! 4:08

تجنب شحن الهاتف على السرير أيضا 4:33

إذن، ما هي أفضل طريقة لشحن هاتفك؟ 4:58

عدم استخدام الهاتف أثناء شحنه! 5:36

درجات الحرارة القصوى ليست مفضلة للهواتف 5:59

شراء واق للشاشة 6:22

استخدام خلفية سوداء قد يطيل عمرَ البطارية! 6:40

استخدام نظام القفل على الهاتف 7:13

ضبط فترة انتظار قصيرة لإغلاق الشاشة 7:43

محاولة التقليل من تفحص الشاشة 8:11

نصيحة للمسافرين: من الأفضل إيقاف تشغيل تتبع المواقع! 8:43

الملخص:

- إن رأيت تطبيقًا لم تعد تستخدمه، فأزله من هاتفك.

- إن كنت تعلمُ أنك ستكون في منطقةٍ ضعيفةِ الإشارة، فإن تشغيلَ وضع الطيران سيوفر بطاريةَ هاتفك.

- عند شرائك غطاءً لهاتفك، احرص على اختيارِ غطاءٍ بقابسٍ صغير لفتحةِ الشحن!

- استخدم قطعةَ قماشٍ قطنيةٍ جافة لتنظيف الشاشة والجزء الخلفي، مثل القطعة التي تستخدمها لتنظيفِ نظاراتك.

- بإمكان هاتفك قولُ الكثيرِ عن عمر بطاريته! كما يمكن له إخبارُك بآخر مرةٍ شحنته فيها.

- عندما يكون هاتفُك موصولا بالشاحن ويستمرُ في الشحن بعد وصول 100%، فذلك قد يستنزف البطارية.

- سيستمر الهاتف في الشحن لساعاتٍ وأنت نائم. وستلاحظ في الصباح، على الأرجح، أن بطارية َهاتفِك لن تدوم لوقتٍ طويل!

- في حال وجود أي تمزقاتٍ في السلك لم تلحظها، أو عدم دخول الطرفِ بالكامل في فتحةِ شحن هاتفك، فقد تصبحُ عرضةً لخطر حدوثِ شرارةٍ كهربائية.

- لا تدع بطارية هاتفك تصل إلى الصفر قبل شحنها؛ بل انتظر حتى تصبح أقل من 30%.

- إن واصلت استخدامَ هاتفك أثناء شحنه، فلن يشحن بسرعة، وستُستنزَف البطارية بشكلٍ أسرع بعد شحنه.

- الجوُ شديدُ الحرارة أو البرودة ليس جيدا لهاتفك. فقد يؤدي لإتلافِ أجزائه الداخلية!

- إن كانت شاشتُك سوداء، فلن يُضطرَ هاتفُك إلى "العمل" لإضاءة أي وحداتِ بكسل ملونة.

- نعم، قد يكون من المزعج الاضطرارُ إلى فتح قفل هاتفك كثيرا، لكن ضبطَ فترة الانتظار على 15 إلى 30 ثانية قد يكون مفيدا!

- في كل مرة تضيء الشاشة، فإنها تستخدم بعضَ البطارية. فكر في كمية البطارية التي تستخدمها لمجرد تفحصِ شاشتك كلَ تلكَ المرات في اليوم!

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