شكرا لقرائتكم خبر عن حمل جماعي لـ 8 ممرضات في مكان واحد .. لن تصدق كيف حصل ذلك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مصادفة لافتة لكنها ليست يتيمة، حملت 8 من الممرضات العاملات بأحد المستشفيات الأمريكية بمدينة نيولندن بولاية كونيتيكت، في وقت واحد.

وأفيد في هذا السياق بأن إحدى الممرضات قد انجبت بالفعل، فيما ستنجب الأخريات في تواريخ مختلفة.

قد يهمك ايضاً:

لا تشحن هاتفك بنسبة 100%، وإليك السبب الصادم! (فيديو)

حمل جماعي لـ 8 ممرضات في مكان واحد .. لن تصدق كيف حصل ذلك!



تخلص من الشيب والشعر الأبيض إلى الأبد باستخدام خلطة الشاي والقهوة بهذه الطريقة..شاهد

دراسة: ممارسة هذه العادة تقلل فرص إنجاب الذكور وتهدد حياة الزوجة الحامل!



الأميرة حصة بنت الملك سلمان تكشف تفاصيل غريبة عن علاقة والدها بوالدتها المريضة وجنواب حياتهما المثيرة منذ الطفولة



نباتات وأطعمة تخلصك من مرض فقر الدم وتمتعك بصحية سليمة طول العمر



هذه الأعراض تدل على إصابتك بمرض الكبد .. إليك العلاج فورًا



إذا ظهرت فيك هذه العلامات فأنت مصاب بأحد أمراض القلب التي قد تؤدي إلى الوفاة



مخاطر مرعبة قد تدمر حياتك إن فعلت هذا الأمر خلال إصابتك بالزكام وقت الشتاء



مشروب مذهل إذا تناولته ومعدتك فارغة فإنه..يحمي كبدك ويقضي على قرحة المعدة والتهاباتها ويخلصك من الإمساك والانتفاخ

ظهور فاضح لابنة أخ ”أسامة بن لادن”.. تمارس ”الممنوع” بكل جرأة داخل المملكة بصحبة ثلاث من صديقاتها!

نهاية مأساوية لشاب وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة في المملكة.. شاهد كيف كانت وعلى يد من؟

Advertisements

هل تذكرون الفنان الشهير محمد فؤاد ؟.. شاهد كيف كان مصيره المؤلم مساء اليوم (صور)

فاجعة هزت المملكة.. وفاة عروسة في السعودية ليلة زفافها بطريقة مروعة

عاجل : أنباء عن اعتقال عيدروس الزبيدي من قبل القوات السعودية في مطار عدن بعد تمرده على اتفاق الرياض..وصحفي جنوبي يكشف ماحدث

حقيقة انتحار الممثلة منى فاروق بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب انتشار الفيلم الإباحي لها مع المخرج خالد يوسف (صور)

عاجل : رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يعلن استقالته بعد مجزرة الناصرة



تركيا توجه ضربة جديدة ومباغتة للإمارات والسعودية وتعلن التدخل عسكرياً لدعم الشرعية في هذه الدولة العربية

وأخيرًا .. أول رد انتقامي من العميد أحمد علي عبدالله صالح للثأر من قتلة والده.. ومصادر سياسية تكشف دور محمد بن سلمان في ذلك

اتفاقية ”تركية-ليبية” تعاون أمني وعسكري.. هل ستقلب موازين الصراع هناك؟



العراق: 50 قتيلا و300 جريح.. مجزرة كبرى بحق المتظاهرين في الناصرية (التفاصيل)

بعد لقاء بن سلمان وبن زايد.. حساب المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” ينشر مخطط خطير للغاية بين السعودية والإمارات بشأن اليمن

مذبحة مروعة في العاصمة السعودية الرياض بحق طالبات جامعيات (فيديو لأصحاب القلوب القوية)



وذُكر أن بعض الحوامل يعرفن جنس مولودهن المقبل، وهم بالتساوي ثلاثة أولاد وثلاث بنات، ولا تزال اثنتان لا تعرفان جنس جنينيهما.

وكان حوالي ألفي طفل قد وُلدوا العام الجاري في هذه المؤسسة الطبية المتخصصة، وتستعد سبع نساء حوامل أخريات للولادة تحديدا في هذا المستشفى الذي يتكون كادره من 44 شخصا.

ويقول العاملون في هذا المستشفى إن حمل سبع من العاملات في هذا المرفق الطبي ضمن العدد الإجمالي، يعد رقما قياسيا.

وكانت حالات مماثلة قد سجلت في ولاية ماين، حيث تصادف أن حملت تسع ممرضات دفعة واحدة.

كما شهدت اثنتان من المؤسسات الطبية العام الجاري، في مدينتي نيويورك وميسا حمل 15 و16 من العاملات في المرفقين الطبيين في وقت واحد.

المصدر: نوفوستي