تفاصيل جديدة في قضية دهس مواطن قبل 43 عاماً.. وهذا الأمر أعاد الواقعة للواجهة

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض على شخص بالطائف تسبّب في وفاة آخر بدهسه قبل 43 عاماً، لافتةً إلى أن حديثَ أحد مرافقي المتهم مع بعض الأشخاص من باب إبراء الذمة أعاد القضية إلى الواجهة.

وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن الجاني كان يقود مركبة من نوع “180 بي نيسان” وقت الحادث وبرفقته ثلاثة أشخاص، مبينةً أنه توفي اثنان من مرافقيه الثلاثة بعد سنوات من تاريخ الحادث.

ولفتت إلى أن المرافق الثالث استرجع تفاصيل الحادث مع بعض الأشخاص خلال أحاديث دارت بينهم من باب إبراء الذمة، لتتحرك الجهات المعنية وتفتح ملف القضية مجدداً وتلقي القبض على المُتهم بالواقعة رغم انقطاع علاقته بالشاهد في القضية.

وأشارت إلى أن إدارة مرور الطائف أطلقت سراح المتهم بكفالة؛ تمهيداً لإحالة ملفه للمحكمة الشرعية.