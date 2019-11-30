توفي جاره.. تفاصيل نجاة مواطن وأسرته بأعجوبة من انهيار منزل بعد انفجار غاز في شرائع مكة

كشف المواطن فايز الزهراني، شقيق الناجي من انهيار منزل الشرائع بمكة المكرمة، تفاصيل الحادثة التي وقعت بسبب اشتعال لحظي لسحابة غاز، التي راح ضحيتها أحد السكان بالعمارة المتضررة ذاتها.

وتفصيلاً، قال “الزهراني” بحسب “سبق” إن أخاه وأسرته المكونة من ثلاثة أطفال وزوجته نجوا بأعجوبة من حادثة انفجار الغاز في شقة جارهم الذي توفي على الفور.

وأشار إلى أن المبنى المتضرر مكوَّن من طابقين، ويقع في مخطط الشرائع 4، وتقع شقة شقيقه بجوار الشقة التي حدث فيها انفجار الغاز في الطابق الثاني.

وقد استيقظ شقيقه هو وأسرته على صوت دوي الانفجار، وسقوط جدران عدة داخل شقتهم قبيل صلاة الفجر؛ ما تسبب ذلك في احتجازهم داخل الشقة قبل أن يهرع الجيران لإنقاذه هو وعائلته.

لافتًا إلى أن غرفة نومه كانت بين الغرف التي لم تتأثر، بينما باقي الجدران في أجزاء الشقة سقطت أرضًا.

وذكر “الزهراني” أن من المصادفة المحضة وقت الانفجار أن الجار المتوفى كان وحده في الشقة دون أسرته التي كانت تقيم خارج المنزل.