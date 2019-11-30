الجوازات: لا يمكن للمواطنة السفر بأبنائها بواسطة «سجل الأسرة»

أكّدت المديرية العامة للجوازات، أن سجلّ الأسرة لا يعتبر وثيقة سفر، يمكن من خلاله للأم السفر بأبنائها.

واشترطت المديرية -في رد عبر حسابها على توتير على تساؤل بشأن إمكانية الاعتداد بسجل الأسرة كوثيقة لسفر الأبناء- إصدار جواز سفر مستقلّ لكل شخص.

منصة أبشر

ذكرت المديرية أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل للأبناء ولمن هم دون الـ١٥ عامًا يتم حجز موعد عبر منصة أبشر بهوية ولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمة.

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وجدّدت المديرية التذكير بإجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي من خدمة «أبشر»، وذلك عند تجديد الجواز السعودي باتباع شروط تتضمن، (لمن بلغ سن 18 عامًا حتى 21)، أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام، التسجيل بخدمة «أبشر»، التسجيل في العنوان الوطني، تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليًّا، موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز أو من يفوضونه وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز ​​ بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سنّ (21) عامًا، بموجب صكّ حصر الورثة أو من يفوضه النظام، الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز، وعند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند استلام الجواز الجديد، ​ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

إضافة الأولاد بسجلّ الأسرة

كما يشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون سن (18) عامًا، إضافة الأولاد في سجل الأسرة، تسديد رسم إصدار الجواز آليًّا، موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن (21) عامًا، بموجب صكّ حصر الورثة أو من يفوضه النظام، وتعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًّا، وإرفاق صورة هوية الأبوين، وسجلّ الأسرة، وحال وفاتهما ترفق صورة هوية أحد الأخوة الذي أصدر الموافقة، مع إحضار الأصل للمطابقة.

وعند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات ، ويجوز التفويض من خدمة «أبشر»، استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من الخدمة، ويحق للحاضن أو الحاضنة -سعوديي الجنسية- إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.