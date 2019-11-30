القنصلية في هونج كونج تحذر من التواجد بأماكن المظاهرات

جددت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم السبت، تحذيراتها للمواطنين والزائرين المتواجدين بالمدينة من الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات حرصًا على سلامتهم.

وذكرت القنصلية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: «حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في هونج كونج، تودّ القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية: Hung Hom, Polytechnic University, Central، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم، متمنين دوام السلامة للجميع».

مظاهرات لطلبة الثانوية وأصحاب المعاشات

وشارك طلاب بالمدارس الثانوية وأرباب معاشات في احتجاجات اليوم، وذلك في مستهل عدة مسيرات مرتقبة في أنحاء المدينة، بعد يوم من انسحاب الشرطة من جامعة ظلت تحاصرها لمدة أسبوعين. وفقًا لما ذكرته «رويترز».

انسحاب الشرطة من جامعة بهونج كونج

وتشهد هونج كونج منذ أكثر من 5 شهور احتجاجات كبيرة اعتراضًا على الفساد وسوء أحوال المعيشة.

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وانسحبت الشرطة أمس الجمعة من حرم جامعة بوليتكنيك التي سادتها الفوضى إثر اشتباكات استمرّت لأسابيع بين المحتجين وقوات الأمن.

الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي

وكانت وزارة الخارجية الصينية، استدعت أول أمس الخميس، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، السفير الأمريكي، تيري برانستاد، على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، بحسب وكالة بلومبرج، أنَّ «قانون هونج كونج لحقوق الإنسان وقانون الديمقراطية يمثلان «تدخلًا خطيرًا»، في الشؤون الداخلية للصين، وقالت: «ننصح واشنطن بعدم التصرف بشكل تعسفي...».

وتابعت: «الصين ستتصدى بكل حزم لهذه الممارسات، ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة كل العواقب المترتبة على ذلك...»، يأتي هذا فيما نددت الصين، في وقت سابق، بتوقيع الرئيس ترامب على مشروعي القانون لدعم متظاهري هونج كونج.