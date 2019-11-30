هيئة الغذاء والدواء: الدخان الجديد مطابق للمواصفات وليس مغشوشًا

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مطابقة الدخان الجديد للمواصفات المعتمدة، وخال من المواد المغشوشة، محذّرة في الوقت ذاته من أضرار التبغ بكل أنواعه.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة على حسابها على تويتر اليوم السبت.

وذكرت الهيئة أنها تابعت -باهتمام- ما أثير حول وجود موادّ مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة، بعد إلزام الشركات المصنّعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة.

فحص جميع شحنات التبغ

وأوضحت أنها تقوم بفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كل المنافذ، حيث أثبتت الفحوصات التي تقوم بها الهيئة مطابقة المنتجات للتراكيز المحدّدة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة...، وغيرها من المكونات ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخلوها من الموادّ المغشوشة، كنشارة الخشب وغيرها.

وأشارت الهيئة أن تغيير الطعم والرائحة في المنتجات التبغية الجدية لا يعود لوجود أيّة موادّ مغشوشة أو مواد مختلفة من التبغ حسب نتائج الفحوصات المختبرية.

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تحذير من مضارّ التبغ

وحذّرت الهيئة -في الوقت ذاته- من أضرار منتجات التبغ بكل أنواعها على الصحة، حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.

كما أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن اللائحة ألزمت شركات التبغ بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج، لكنها لم تنصّ على تغيير في مكوناته الداخلية أو مركباته، وهى المواصفات نفسها التي فرضتها عدد من الدول على شركات التبغ وأسهمت في تعزيز الصحة العامة لديها.

وحول التحقق من سلامة المنتج ومصدره، أكدت الهيئة أن علب السجائر تحمل الختم الضريبي الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج وسلامة مصدر قدومه من خارج المملكة، وذلك عبر تطبيق (تحقق) الذي اطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكانت وزارة الصحة، قد نفت اليوم السبت، صحة تحذير نُسِب إليها وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السجائر، مؤكدة أنَّ جميع منتجات التبغ ضارة بالصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تحذير عاجل من وزارة الصحة». وتؤكد الوزارة بأن منتجات التبغ كافة مضرة بالصحة، وللإقلاع الحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين بالاتصال على الرقم (٩٣٧)».