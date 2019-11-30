فيديو.. المطلق: الكلام مع المخطوبة جائز في هذه الحالة

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، إنّ الحديث والكلام بين المخطوبين جائز إذا كانا ناضجين وعاقلين، مشيرًا إلى أن منع الكلام مطلقًا تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيُّب.

وعن حكم الكلام مع المرأة المخطوبة أضاف المطلق خلال برنامجه الأسبوعي «استديو الجمعة» على إذاعة نداء الإسلام: "المرأة إذا خطبها الرجل هل يجوز أن يكلمها؟.. يختلفون الناس، إذا كانت المرأة كبيرة وعاقلة، والرجل عاقلًا، يجوز أن يكلمها، أمّا إذا كانت البنت صغيرة، فلا يجوز لخاطبها أن يكلمها إلا في حضور والدتها".

وتابع: «أن هذا أفضل لأنه وقع عندنا بالتجارب أنها حصلت أمور غير جيدة، ومنع الكلام مطلقًا تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيُّب، وضبط الأمور من الأسرة مهم جدًّا»، مشددًا على دور الأسرة لضبط العلاقة بين المخطوبين تفاديًا لوقوع تجاوزات، قد لا تحمد عقباها.