السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في الاجتماع السنوي الرابع للمشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي



دبي 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع السنوي الرابع للمشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال الفترة 29 - 30 نوفمبر 2019م في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, حيث رأس وفد الأمانة العامة المفوض العام لجناح مجلس التعاون خالد بن إبراهيم آل الشيخ.

وتضمن الاجتماع مجموعة من ورش العمل المتخصصة لتهيئة المشاركين ليكونوا على أتم الاستعداد لهذا الحدث الدولي المهم، إضافةً إلى زيارة ميدانية لموقع المعرض.

وأشار المفوض العام إلى أن مجلس التعاون يعمل حالياً على استكمال الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في المعرض تنفيذاً لتوجيه المجلس الوزاري، مؤكداً أهمية هذا المعرض الدولي الذي يشارك فيه قرابة 199 دولة ومنظمة من مختلف أنحاء العالم.

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16:28ت م

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