ذكرى البيعة/ سمو أمين منطقة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة الميمونة



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، خالص التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - مروراً بعهود أبنائه الملوك البررة - رحمهم الله جميعاً -، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الذي يقود بلادنا المباركة نحو آفاق التطور والازدهار، تأتي هذه المناسبة الغالية ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة.

وأضاف سمو أمين منطقة الرياض : شهد القطاع البلدي في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نقلة نوعية غير مسبوقة تم خلالها إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة، لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة المدن، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.

وتابع سموه : منطقة الرياض عاشت تحولات إيجابية في العهد الميمون، وشهدت توسعاً في تقديم الخدمات بما ينسجم مع حجم نموها العمراني، إلى جانب تحسين تغطية المنطقة بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة، وأنسنتها تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، للارتقاء بجودة الحياة في المدن

وسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها.

// انتهى //

16:24ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، خالص التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة للملك المفدى وتوليه مقاليد الحكم.وقال سموه : منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - مروراً بعهود أبنائه الملوك البررة - رحمهم الله جميعاً -، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الذي يقود بلادنا المباركة نحو آفاق التطور والازدهار، تأتي هذه المناسبة الغالية ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة.وأضاف سمو أمين منطقة الرياض : شهد القطاع البلدي في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نقلة نوعية غير مسبوقة تم خلالها إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة، لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة المدن، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.وتابع سموه : منطقة الرياض عاشت تحولات إيجابية في العهد الميمون، وشهدت توسعاً في تقديم الخدمات بما ينسجم مع حجم نموها العمراني، إلى جانب تحسين تغطية المنطقة بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة، وأنسنتها تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها.// انتهى //16:24ت م0175

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كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى البيعة/ سمو أمين منطقة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة الميمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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