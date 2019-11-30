السعودية اليوم / أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا تطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 3 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

قام أعضاء اللجنة الإستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بزيارات ميدانية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للإطلاع عن كثب على عمليات الوكالة وعلى ظروف لاجئي فلسطين.

وأكدت الأونروا في بيان اليوم أن أعضاء اللجنة الإستشارية يرافقهم مدير عام الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، تفقد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس شمال لبنان، ومخيم المية ومية شرق مدينة صيدا اللبنانية وعقدوا لقاءات مع أفراد من المجتمع المحلي .

من جهته ، أكد مدير عام لوكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني في تصريح على تصميم الأونروا في لبنان على مواصلة مساعدة لاجئي فلسطين ومناصرة تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في العمل.

وقال : إن الوضع الحالي في لبنان هو صعب للغاية للجميع سواء للبنانيين أو لاجئي فلسطين أوغيرهم، إن تحسين الظروف وزرع الأمل بالمستقبل مع استمرارية الدعم من المانحين والشركاء يمثلون أفضل العوامل للتقدم والاستقرار.

يذكر أن اللجنة الاستشارية هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام للأونروا في تنفيذ ولاية الوكالة.

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16:09ت م

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