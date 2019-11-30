ذكرى البيعة / مدير الجامعة الإلكترونية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع مدير الجامعة

وقال الدكتور المعيقل في تصريح بهذه المناسبة : إن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تعد مناسبة عزيزة على نفوس المواطنين والمواطنات وخالدة في ذاكرتهم، يعبرون فيها عن مشاعر الحب والولاء والإخلاص والتلاحم والترابط والاعتزاز، لما لمسه الجميع من إصلاحات وإنجازات نوعية شهدتها البلاد في جميع المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، خلال هذه الفترة الوجيزة، جعلت العالم ينظر إلى المملكة بإعجاب وانبهار.

وأضاف، اتجهت المملكة منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بخطوات راسخة نحو تحقيق رؤية جديدة ترسم معالم التميز والإبداع، جعلت المملكة تقفز قفزات قياسية في مختلف المجالات التي تعنى بالمواطنين واحتياجاتهم، من صحة وتعليم وتحسين جودة الحياة وغيرها، بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي، والعمل على الارتقاء بفكرهم وتعزيز أدوارهم في المجتمع ليسهموا في الرقي بالوطن وبناء مستقبل واعد ورفعة بلادنا بين الأمم، لتكون المملكة العربية السعودية بعناية الله عز وجل ثم بحكمة وشجاعة قائدها الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين أنموذجاً فريداً بين دول العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها،

وأشار إلى أن المملكة ماضية قدما نحو التنمية والتحديث والتطوير والتحسين المستمر لمواكبة التطور العالمي وفرض مكانة لا يستهان بها للملكة على المستوى الإقليمي والدولي، بما لا يتعارض مع قيمها وثوابتها الدينية.

وسأل المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وأن يوفقهما ويسدد خطاهما على طريق الخير والصلاح، ويتم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا في ظل قيادتهم الرشيدة.

// انتهى //

15:49ت م

0166



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة لتوليه مقاليد الحكم - حفظه الله - ، مشيداً بما تحقق للوطن من قفزات نوعية في المجالات كافة، لمس خيراتها الجميع بفضل الله تعالى.وقال الدكتور المعيقل في تصريح بهذه المناسبة : إن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تعد مناسبة عزيزة على نفوس المواطنين والمواطنات وخالدة في ذاكرتهم، يعبرون فيها عن مشاعر الحب والولاء والإخلاص والتلاحم والترابط والاعتزاز، لما لمسه الجميع من إصلاحات وإنجازات نوعية شهدتها البلاد في جميع المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، خلال هذه الفترة الوجيزة، جعلت العالم ينظر إلى المملكة بإعجاب وانبهار.وأضاف، اتجهت المملكة منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بخطوات راسخة نحو تحقيق رؤية جديدة ترسم معالم التميز والإبداع، جعلت المملكة تقفز قفزات قياسية في مختلف المجالات التي تعنى بالمواطنين واحتياجاتهم، من صحة وتعليم وتحسين جودة الحياة وغيرها، بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي، والعمل على الارتقاء بفكرهم وتعزيز أدوارهم في المجتمع ليسهموا في الرقي بالوطن وبناء مستقبل واعد ورفعة بلادنا بين الأمم، لتكون المملكة العربية السعودية بعناية الله عز وجل ثم بحكمة وشجاعة قائدها الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين أنموذجاً فريداً بين دول العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها،وأشار إلى أن المملكة ماضية قدما نحو التنمية والتحديث والتطوير والتحسين المستمر لمواكبة التطور العالمي وفرض مكانة لا يستهان بها للملكة على المستوى الإقليمي والدولي، بما لا يتعارض مع قيمها وثوابتها الدينية.وسأل المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وأن يوفقهما ويسدد خطاهما على طريق الخير والصلاح، ويتم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا في ظل قيادتهم الرشيدة.// انتهى //15:49ت م0166

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