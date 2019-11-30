ذكرى البيعة/ محافظ هيئة الزكاة والدخل يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي باسمه ونيابة ًعن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال المهندس أبانمي "يحق لنا في الذكرى الخامسة للبيعة الميمونة أن نفخر بما تحقق في عصر النهضة والتجديد الذي مضى فيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بكل حزم وعزم على خُطى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأن نستحضر ما شهدته بلادنا من إنجازات تنموية عملاقة في مختلف القطاعات، ونغتنم هذه المناسبة لنجدد فيها الولاء والتقدير لقيادتنا، ونؤكد على التكاتف معها للسير نحو مستقبل زاهر ينعم به المواطن ووطننا الغالي".

وأكد معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - حفِل بالكثير من العطاء والإنجازات والأمن والأمان، وشهدت فيه البلاد بقيادته وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، لمستقبل أكثر ازدهاراً ومرحلة جديدة أوسع وأشمل في مجالات التنمية والتطوير، والتي تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد غير النفطية.

وأضاف : إن الرؤية الوطنية 2030 تعكس طموح بلادنا وقدراته والمقومات التي تمكنه من النهوض والريادة في كافة المجالات، وتؤكد على أن بلادنا ستشهد قفزات حضارية واقتصادية، كما نؤكد في الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصنا على الاستمرار في القيام بدورنا وبذل كافة الجهود للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وتقديم الخدمات بشكل يرضي كافة عملائنا وشركائنا في القطاعين الخاص والعام، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

واختتم محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل كلمته سائلاً الله عزّ وجل أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، وأن يوفقهما بتحقيق تطلعاتهما الاستراتيجية، للنهوض ببلادنا لمصاف الدول المتقدمة على أيدي أبنائها المواطنين في كافة المجالات، ومتمنياً لهذا الوطن التقدم والرقي والازدهار.

// انتهى //

15:40ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي باسمه ونيابة ًعن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – ولكافة المواطنين ، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد.وقال المهندس أبانمي "يحق لنا في الذكرى الخامسة للبيعة الميمونة أن نفخر بما تحقق في عصر النهضة والتجديد الذي مضى فيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بكل حزم وعزم على خُطى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأن نستحضر ما شهدته بلادنا من إنجازات تنموية عملاقة في مختلف القطاعات، ونغتنم هذه المناسبة لنجدد فيها الولاء والتقدير لقيادتنا، ونؤكد على التكاتف معها للسير نحو مستقبل زاهر ينعم به المواطن ووطننا الغالي".وأكد معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - حفِل بالكثير من العطاء والإنجازات والأمن والأمان، وشهدت فيه البلاد بقيادته وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، لمستقبل أكثر ازدهاراً ومرحلة جديدة أوسع وأشمل في مجالات التنمية والتطوير، والتي تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد غير النفطية.وأضاف : إن الرؤية الوطنية 2030 تعكس طموح بلادنا وقدراته والمقومات التي تمكنه من النهوض والريادة في كافة المجالات، وتؤكد على أن بلادنا ستشهد قفزات حضارية واقتصادية، كما نؤكد في الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصنا على الاستمرار في القيام بدورنا وبذل كافة الجهود للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وتقديم الخدمات بشكل يرضي كافة عملائنا وشركائنا في القطاعين الخاص والعام، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الوطنية.واختتم محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل كلمته سائلاً الله عزّ وجل أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، وأن يوفقهما بتحقيق تطلعاتهما الاستراتيجية، للنهوض ببلادنا لمصاف الدول المتقدمة على أيدي أبنائها المواطنين في كافة المجالات، ومتمنياً لهذا الوطن التقدم والرقي والازدهار.// انتهى //15:40ت م0165

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