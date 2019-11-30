السعودية اليوم / مدير جامعة جازان: نباهي بملكنا ونعتز بسعوديتنا ونواصل نهضتنا



جيزان 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال في تصريح بهذه المناسبة: تحل علينا هذه الذكرى الغالية ونحن نعيش العزة والفخر بوطننا الفريد في وحدته، والمدهش في ازدهار حاضره وتوالي منجزاته، ورؤيته الطموحة للمستقبل، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف الدكتور القحطاني: إننا حين نحتفل بهذه الذكرى فنحن نفخر ونباهي بقائد مسيرتنا الذي جعل من الوطن ورشة كبرى للعمل والتطوير والتقدم والتنمية القائمة على منح شباب وشابات الوطن كل الدعم والتمكين ليشاركوا في المسيرة

وأكد مدير جامعة جازان أن الوطن قد أبهر العالم أجمع خلال الخمس سنوات الماضية بما حققه من قفزات تنموية عملاقة شملت كافة مناحي الحياة، إلى جانب اعتماد التنوع الاقتصادي كاستراتيجية وطنية تعمل على تحديث وتطوير البنية الاقتصادية لتكون أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة والاستيعاب.

وأضاف أن الدعم الذي حظيت به جامعة جازان من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مكّنها من تحقيق منجزات متتالية وكبيرة، كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل، لمدة سبع سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة , منوهاً بدعمه ـ أيده الله ـ لمؤسسات التعليم العالي وفي مقدمة ذلك الدعم صدور موافقته - رعاه الله- على النظام الجديد للجامعات والذي جاء متوائما مع رؤية المملكة 2030 حيث سيمكن الجامعات من تحديث خططها وشراكاتها، واعتماد البحث والابتكار لمواجهة متغيرات وتحديات العصر، ولتلبية احتياجات سوق العمل بمخرجات ذات كفاءة عالية.

وسأل معالي مدير جامعة جازان في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويحقق لوطننا العزيز الشامخ ما يصبو إليه من عزة ورفعة.

// انتهى //

15:37ت م

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جيزان 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.وقال في تصريح بهذه المناسبة: تحل علينا هذه الذكرى الغالية ونحن نعيش العزة والفخر بوطننا الفريد في وحدته، والمدهش في ازدهار حاضره وتوالي منجزاته، ورؤيته الطموحة للمستقبل، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.وأضاف الدكتور القحطاني: إننا حين نحتفل بهذه الذكرى فنحن نفخر ونباهي بقائد مسيرتنا الذي جعل من الوطن ورشة كبرى للعمل والتطوير والتقدم والتنمية القائمة على منح شباب وشابات الوطن كل الدعم والتمكين ليشاركوا في المسيرة السعودية الحديثة، وفي صناعة القرار، وببذل كل الجهد في التفاني لخدمته والمحافظة على مكتسباته ومقدراته وأمنه واستقراره.وأكد مدير جامعة جازان أن الوطن قد أبهر العالم أجمع خلال الخمس سنوات الماضية بما حققه من قفزات تنموية عملاقة شملت كافة مناحي الحياة، إلى جانب اعتماد التنوع الاقتصادي كاستراتيجية وطنية تعمل على تحديث وتطوير البنية الاقتصادية لتكون أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة والاستيعاب.وأضاف أن الدعم الذي حظيت به جامعة جازان من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مكّنها من تحقيق منجزات متتالية وكبيرة، كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل، لمدة سبع سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة , منوهاً بدعمه ـ أيده الله ـ لمؤسسات التعليم العالي وفي مقدمة ذلك الدعم صدور موافقته - رعاه الله- على النظام الجديد للجامعات والذي جاء متوائما مع رؤية المملكة 2030 حيث سيمكن الجامعات من تحديث خططها وشراكاتها، واعتماد البحث والابتكار لمواجهة متغيرات وتحديات العصر، ولتلبية احتياجات سوق العمل بمخرجات ذات كفاءة عالية.وسأل معالي مدير جامعة جازان في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويحقق لوطننا العزيز الشامخ ما يصبو إليه من عزة ورفعة.// انتهى //15:37ت م0163

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