ذكرى البيعة / مساعد وزير الخدمة المدنية: ذكرى البيعة يوم مجيد في نفوس السعوديين



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

أكد معالي مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي أنّ الذكرى المجيدة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – تعد يوماً مجيداً في نفوس الشعب السعودي، الذي أحب ملكه وبادلهم الحب.

وقال: إنّ ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم تعد من أيام الوطن المباركة، لما لخادم الحرمين الشريفين من قيمةٍ في نفوس شعبه من المواطنين والمواطنات، الذين يمثل لهم - رعاه الله - والداً وراعياً ومثلاً أعلى في الحياة.

وأبان معاليه، أن ما حققته المملكة العربية

وقال معاليه إن عهد خادم الحرمين الشريفين كفل رسم خطط واستراتيجيات برؤيته - رعاه الله -، وبتنفيذ عضده صاحب السمو الملكي الأمير

وأشار إلى النقلات التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مجالات عدة، كالمجالات السياسية، إذ باتت المملكة رائدة وقائدة للشرق الأوسط، وفي المجال الصناعي بشتى أشكاله، إذ تبوأت المملكة موقعاً عالمياً متصدراً في المؤشرات العالمية، ومجالات التعليم والصحة وغيرها من المجالات.

وفي ختام حديثه، سأل معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهما على كل خير للبلاد وأهلها، وأن يعيدَ هذه الذكرى الغالية المجيدة والمملكة في عزِّ ورخاء وأمن وأمان.

// انتهى //

15:37ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأكد معالي مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي أنّ الذكرى المجيدة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – تعد يوماً مجيداً في نفوس الشعب السعودي، الذي أحب ملكه وبادلهم الحب.وقال: إنّ ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم تعد من أيام الوطن المباركة، لما لخادم الحرمين الشريفين من قيمةٍ في نفوس شعبه من المواطنين والمواطنات، الذين يمثل لهم - رعاه الله - والداً وراعياً ومثلاً أعلى في الحياة.وأبان معاليه، أن ما حققته المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين من تميز وتطور حتى أصبحت يُشار إليها بالبنان، حيث انتقلت المملكة وقفزت إلى مصاف الدول المتقدمة في عدد من المؤشرات، وما طرح رؤية المملكة 2030 إلا خير دليل على ذلك، وهي التي اشتملت جُل تفاصيل حياة المواطن ولم تدع كل ما يحقق له الرغد في العيش إلا واشتملته وتبنت تنفيذه بحول الله.وقال معاليه إن عهد خادم الحرمين الشريفين كفل رسم خطط واستراتيجيات برؤيته - رعاه الله -، وبتنفيذ عضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهندس رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني، تمثل بناء المستقبل بتعظيم دور الإنسان السعودي، الذي تعول عليه الدولة ويعد المحرك الأساس في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى مستقبل مشرق للمملكة بعون من الله تعالى.وأشار إلى النقلات التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مجالات عدة، كالمجالات السياسية، إذ باتت المملكة رائدة وقائدة للشرق الأوسط، وفي المجال الصناعي بشتى أشكاله، إذ تبوأت المملكة موقعاً عالمياً متصدراً في المؤشرات العالمية، ومجالات التعليم والصحة وغيرها من المجالات.وفي ختام حديثه، سأل معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهما على كل خير للبلاد وأهلها، وأن يعيدَ هذه الذكرى الغالية المجيدة والمملكة في عزِّ ورخاء وأمن وأمان.// انتهى //15:37ت م0162

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