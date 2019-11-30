ذكرى البيعة/ الدكتورآل فهيد: أبناء المملكة يستشعرون في ذكرى بيعة قائدهم نعمة الأمن والاستقرار وما تحقق من نهضة تنموية شاملة



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

هنأ معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لمبايعته ملكاً على البلاد، وتوليه مقاليد الحكم فيها.

وقال معاليه إن مبايعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- مناسبة عزيزة على أبناء المملكة، يستشعرون معها نعمة الأمن والاستقرار لبلادهم، وما تحقق من نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات، وفق رؤية وطنية طموحة، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، وإنسان يقف مع قيادته في صف واحد من العمل والمسؤولية.

وأكد الدكتور آل فهيد أن الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يعكس اهتمامهما ببناء الإنسان السعودي، واستثمار قدراته،

وتوفير كافة الإمكانات أمامه؛ للمشاركة في مستقبل وطنه.

وأضاف أن التعليم في المملكة يعمل لتحقيق طموحات قيادتها التي تؤسس لمرحلة جديدة ونوعية من تجويد التعليم، وتحسين نواتجه، وتطوير منظومته بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن نحتفي كل عام ووطننا وقيادته بخير وأمن وسلام.

// انتهى //

15:36ت م

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