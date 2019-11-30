شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي .. هاشتاق ذكرى البيعة يتصدّر الترند والان نبدء بالتفاصيل

في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، تصدر هاشتاق #خادمالحرمينالشريفين الترند السعودي بأكثر من 37 ألف تغريدة ، حيث عبّر المواطنون عن فخرهم واعتزاهم بمليكهم ، مجدّدين له البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره .. فوق كل أرض .. وتحت كل سماء.

وتعد الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للمملكة العربية السعودية امتداداً لمبدأ الولاء لشعبٍ يرى في قيادته الحكيمة نبراساً ومنارة للوفاء والانتماء ، حيث يشعر مواطنوا هذا البلد بالعز والمجد في وضعهم الأولويات الثلاثة نصب أعينهم (الله ثم المليك والوطن) في كل يوم يستيقظون فيه لبناء مستقبل رائع ، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

وازدانت صور العرض الشخصية لحسابات المواطنين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالملك المفدّى في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين ، معبّرين عن ولائهم وانتماؤهم ، ناشرين عديد الصور الرمزية في وسائل التواصل الدّالة على حدث البيعة الكبير ، سائلين الله عزّ وجل أن يطيل فيه عمر خادم الحرمين الشريفين ، وأن يحمي مملكة النماء من كل سوء ، وأن يحفظ قادتها وولاة أمرها من كيد الكائدين .