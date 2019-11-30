شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني: اطلعوا على خانة البائع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنادي المالكي (جدة)

نصح الخبير التقني فيصل السيف متسوقي المتاجر الإلكترونية بضرورة الحرص على الاطلاع على خانة البائع، لأنها توثق الشخص الذي سيشترى منه المنتج، والاحتفاظ بنسخة مصورة للسلعة من الموقع لمقارنة الأسعار بعد تخفيض الجمعة السوداء.

وشدد السيف لـ«الخليج 365» على أنه يجب على المتسوق استخدام كلمات سر مختلفة لجميع حساباته، وربط حساب الإيميل في الجوال عبر الربط الثنائي حتى تكون هناك حماية عالية لمعلوماته كي لا يقع ضحية للابتزاز والتحايل من بعض المتاجر الإلكترونية غير المعروفة. كما يجب على المتسوق استخدام المواقع والتطبيقات الرسمية للشراء واستخدام البطاقات المتاحة التي تعطي حدا أساسيا من القدرة المالية، والأمر مستحسن استخدامه مع بعض المتاجر المشكوك في وضعها ونوعها.