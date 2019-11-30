شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يتفقد ميدانياً الأحياء المتضررة جراء الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

وقف نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس (الجمعة)، على العديد من الأحياء والميادين بمدينة جيزان، بعد الأمطار التي شهدتها المدينة وجميع محافظات المنطقة خلال الأيام الماضية.

Advertisements

واستمع نائب أمير المنطقة خلال الجولة الميدانية إلى شرح مفصل من وكيل أمين المنطقة للخدمات الدكتور إبراهيم بن أحمد الخياط عن كميات الأمطار التي شهدتها المدينة وبقية المحافظات، والأعمال والجهود التي قامت بها الأمانة بالتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، الممثلة في التعامل الصحيح مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جيزان وبقية المحافظات، وتصريفها بكل كفاءة واقتدار، وما وفرته الحكومة الرشيدة من آليات وإمكانات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة.

وشدد نائب أمير منطقة جازان على أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المختصة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأمير منطقة جازان، من خلال العمل الدائم والمتواصل لكل ما يضمن حماية وسلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

ووجه ببذل المزيد وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع المواطن والمقيم للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام.