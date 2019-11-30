شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: في الذكرى الخامسة للبيعة.. الشواهد لا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وأكد أمير تبوك أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم، والشواهد لا تعد ولا تحصى، والإنجازات تتلاحق وتسمو، والحديث عن شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض فيها نحو مصاف الدول المتقدمة، بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن كونه محور التنمية وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.

وقال إنه من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله ثم للقيادة الحكيمة، وما الرؤية التي تبنتها المملكة العربية السعودية 2030 التي رعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي نجني ثمارها الآن، إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة اقتصادنا الوطني، فهنيئاً لنا سعوديين وسعوديات بهذه القيادة العظيمة والشعب الوفي، داعياً الله العلي القدير أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأن يحفظ هذه البلاد التي دائماً هي الملاذ لكل من يريد الخير والأمن والاستقرار.