انطلاق ملتقى الجهات الخيرية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

بهدف الارتقاء بمستوى الشراكة المجتمعية انطلقت أعمال ملتقى الجهات الخيرية بمكة المكرمة اليوم، بالجلسة الافتتاحية بالعاصمة المقدسة بعنوان "الشراكة المجتمعية الواجب الديني والضرورة الاجتماعية"، بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، عبدالله آل طاوي، وبتنظيم مركز التنمية الاجتماعية بمكة بالتعاون مع تنمية بطحاء قريش، كما حضر نحو 300 شخص من الجنسين

ورأس الجلسة الأولى الدكتور عصام الجفري رئيس مجلس تنمية بطحاء قريش، وتضم 3 أوراق عمل قدمها كل من: الدكتور عمر الراشدي والدكتور عبدالرحمن العلياني والدكتور عوض مرضاح.

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وأوضح المتحدث الرسمي للملتقى، الدكتور عثمان قزاز، أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الجهات الخيرية على التوسع فيها، وتفعيلها ونشر ثقافتها وتحسين صورتها، وفتح آفاق تنموية جديدة في المجال الخيري والاجتماعي، وتبادل الخبرات وتشجيع التواصل.

وبين أنه ستقام على هامش الملتقى 8 جلسات حوارية، و4 ورش عمل تطويرية يناقش خلالها عدد من المحاور، ويشارك في تقديم أوراقها نخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري، كما يضم الملتقى معرضا مصاحبا يعرض المشاركون فيه منتجاتهم وبرامجهم.

وأضاف "كما يناقش الملتقى تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والمانحة والخيرية على ضوء رؤية 2030، وتحقيق التعاون المشترك بين الجهات في تفعيل الدور التنموي، والتعريف بأهداف الجهات الخيرية بمكة، كما يشهد إبرام عدد من الاتفاقيات المجتمعية".