الغذاء والدواء تبرئ منتجات التبغ من الغش

2019-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم السبت أنها تابعت باهتمام ما أثير مؤخراً حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة بعد إلزام الشركات المصنعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تقوم بفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كافة المنافذ، وقد أثبتت الفحوصات التي تقوم بها مطابقة المنتجات للتراكيز المحددة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة وغيرها من المكونات ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخلوها من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها.

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وأشارت الهيئة، إلى أن تغيير الطعم والرائحة في المنتجات الجديدة لا يعود لوجود أية مواد مغشوشة أو مواد مختلفة عن التبغ حسب نتائج الفحوصات المختبرية ، وتؤكد في الوقت نفسه بأن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام حتى لو كانت، مطابقة للمواصفات”.

كما توضح الهيئة بأن لائحة إلزام شركات التبغ بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج لم تنص على تغيير في مكوناته الداخلية أو مركباته، وهي نفس المواصفات التي فرضها عدد من الدول على شركات التبغ وأسهمت في تعزيز الصحة العامة لديها.

وحول التحقق من السلامة المنتج ومصدره، أكدت الهيئة بأن علب السجائر تحمل الختم الضريبي الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج وسلامة مصدر قدومه من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تطبيق “تحقق” الذي أطلقته.

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