فيديو.. الهيئة الملكية .. على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء

2019-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

Advertisements

وعلقت الهيئة، على المقطع بقولها: “على العهد والوفاء .. نجدد البيعة والولاء سائلين الله العلي القدير أن يديم على وطننا العز والرخاء”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بويع ملكًا للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا.

شارك الخبر







