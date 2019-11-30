شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مقيمين أقروا بسرقة أغنام في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط أربعة مقيمين (من الجنسية السودانية) في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.