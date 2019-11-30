موعد الرواتب 1441 السعودية وكم باقي على نزول راتب نوفمبر 2019 في البنوك| عداد رواتب الموظفين

ننشر موعد الرواتب 1441 أو موعد نزول الرواتب السعودية الشهر الميلادي الجاري، وكم باقي على إيداع راتب الموظفين بالقطاع العام الحكومي في البنوك السعودية بحساباتهم الشخصية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- أوامره الملكية التي تقضي بتوحيد موعد نزول الرواتب السعودية، لكي بصبح تاريخ إيداع رواتب جميع العاملين بالمملكة العربية السعودية هو تاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي.

إلى جانب توحيد مواعيد إصدار فواتير الخدمات مثل فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء والفواتير الأخرى في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر موعد صرف رواتب الشهر الميلادي الجاري وتصريحات مؤسسة نقد العربي السعودي أو وزارة المالية فيما يتعلق بالرواتب، والمدة المتبقية على صرف الراتب أو عداد الرواتب السعودية أو كم باقي على نزول الراتب 1441 بالمملكة.

موعد الرواتب 1441

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود توجيهاته الملكية بشأن توحيد موعد نزول الرواتب السعودية ليصبح تاريخ الإيداع الشهري في الحسابات البنكية للموظفين والموظفات وكافة العاملين بالمملكة العربية السعودية هو (27 من كل شهر ميلادي)، وقد جاءت هذه الأوامر الملكية الجديدة استجابةً من مقام خادم الحرمين الشريفين لمطالبات العديد من المواطنين لعودة النظام الهجري لصرف الرواتب، بعد أن أعرب العاملين بالدولة عن استيائهم من موعد الإيداع المحدد بتاريخ الخامس من كل برج هجري.

وقد أصبح موعد الرواتب 1441 المحدد رسمياً بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة هو موعداً ثابتاً للصرف ما لم يوافق يوم الصرف أو الإيداع ليوم الجمعة أو يوم السبت، حيث في حال موافقة يوم صرف وإيداع الرواتب ليوم الجمعة، فيتم صرف الرواتب في اليوم السابق وهو يوم الخميس الموافق لتاريخ السادس والعشرون من الشهر الميلادي، أما في حال وافق يوم الإيداع ليوم السبت، فيتم إيداع الرواتب في اليوم التالي له وهو يوم الأحد الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من الشهر الميلادي.

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أما عن موعد نزول الراتب لشهر أكتوبر 2019، فمن المقرر بحسب نظام صرف برنامج الرواتب المتبع في الوقت الحالي أن يتم إيداع رواتب صفر 1441 في الحسابات البنكية للموظفين العاملين بكافة قطاعات الدولة اليوم الأحد بتاريخ 28 صفر 1441 الموافق لتاريخ 27 أكتوبر 2019 اعتباراً من الساعات الأولى من صباح اليوم، وبإمكانكم التعرف على موعد نزول حساب المواطن أيضاً أو ما يعرف بـ عدادا حساب المواطن السعودي.

كم باقي على نزول الراتب نوفمبر 2019

وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً والخاصة بصرف وإيداع رواتب موظفي القطاع والعام الحكومي وكافة عاملي الدولة، فمن المقرر أن يتم إيداع راتب نوفمبر 2019 في يوم (الأربعاء بتاريخ 30 ربيع الأول 1441 الموافق لتاريخ 27 نوفمبر 2019)، وبحساب المدة الزمنية المتبقية أو عداد الرواتب اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 27 نوفمبر 2019 الموافق لتاريخ 30 ربيع الأول 1441، فإن عدد الأيام المتبقية على إيداع الرواتب هو (يصرف اليوم)، ويمكنكم معرفة موعد الرواتب 1441 الشهر القادم من خلال متابعة موقعنا موقع عرب نيوز.