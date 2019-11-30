قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، أنه يجوز الحديث والكلام بين المخطوبَيْن.
وأوضح خلال برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام أمس عن حكم الكلام مع المرأة المخطوبة: “يختلف الناس في ذلك. إذا كانت المرأة كبيرة وعاقلة، والرجل عاقلاً، يجوز أن يتحدث معها.
وتابع: أما إذا كانت البنت صغيرة فلا يجوز لخاطبها أن يكلمها إلا في حضور والدتها، وهذا أفضل؛ لأنه وقع عندنا بالتجارب أنها حصلت أمور غير جيدة”. موضحًا أن منعه تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيُّب.
كانت هذه تفاصيل خبر المطلق: منع الكلام بين المخطوبين تشدد.. ويشترط حضور الأم في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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